Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime

Genova. Il murale della Radura della Memoria, realizzato per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi, è stato deturpato da scritte tracciate con la bomboletta spray.

Il murale era stato realizzato nel 2021 da Duorone, coppia di artisti franco-spagnola di fama mondiale, e rappresenta un volto di donna formato da blocchi di colore di diverse forme geometriche. Sabato chi ha visitato la Radura ha guardato con occhi atterriti scritte vergate in rosso e simboli osceni che l’attraversavano.

Dura la risposta del presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi: “Non ci sono parole per descrivere lo sdegno che provo in questo momento. Vedere imbrattata un’opera che rappresenta il dolore di un’intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore”.

“Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c’è più, verso le loro famiglie e verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia prosegue Colnaghi – ​Come presidente di questo Municipio, ma prima ancora come residente che vive e ama questo territorio, non ho intenzione di restare a guardare. Ci attiveremo immediatamente affinché l’opera venga ripristinata e riportata al suo splendore originale nel minor tempo possibile, perché la bellezza e il ricordo non possono essere oscurati dall’ignoranza”.

Le forze dell’ordine stanno intanto visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare i responsabili:”La Radura della Memoria è il nostro luogo del silenzio e del rispetto – conclude Colnaghi – chi pensa di poterla deturpare si sbaglia di grosso”.