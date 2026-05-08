Strappo nel campo largo del Centro Ovest, i commercianti fanno quadrato: “Il Pd ci ripensi”

Genova. I commercianti del Municipio Centro Ovest fanno quadrato intorno al presidente Michele Colnaghi e protestano contro la recente “insurrezione” dei consiglieri Pd-Lista Salis. I due partiti sostengono la maggioranza giallo-rossa al governo del parlamntino.

Lo strappo è andato in scena la settimana scorsa, quando i consiglieri dem hanno abbandonato il Consiglio durante la discussione sulla riqualificazione dell’area in cui sorge Music for Peace, in dissenso contro la gestione del presidente 5 Stelle Michele Colnaghi.

A sostenere Colnaghi è stato in primis il presidente cittadino del Partito Democratico, Francesco Tognoni, ma nei giorni successivi i consiglieri dem avevano disertato anche una commissione. Nel bel mezzo della bagarre politica sono stati i residenti a protestare per la gestione della situazione, con una petizione su Change.org che invita all’unità per il bene dei cittadini. A loro si sono aggiunti i rappresentanti di cinque dei sei civ attivi sul territorio.

“I nostri consorzi esprimono preoccupazione per quanto sta accadendo tra le forze politiche del nostro Municipio. Il gruppo eletto ha il dovere di amministrare il Municipio a prescindere da beghe politiche o caratteriali tra i componenti – sottolineano i rappresentanti dei civ -I cittadini si aspettano un diverso atteggiamento da quello attualmente espresso, atteggiamento che riduce i suoi amministratori, in termini politici ai minimi valori. Se non ci fosse da piangere faremmo ridere Peppone e Don Camillo”.

“Il fermo dei lavori istituzionali provocato dal Partito Democratico (appartenente alla maggioranza), astenendosi dalla partecipazione delle attività municipali, non va nella direzione di coerenza, attenzione e responsabilità che ci si aspettava, anzi sembra una arcaica e sorpassata presa di posizione che non risponde alle attese della delegazione. In un periodo di difficoltà economica e sociale tra timori per la sicurezza e il proliferare di infiniti cantieri ci si aspetta solo una cosa, produrre risultati a beneficio di tutti è una seria presa di responsabilità”.

I rappresentanti dei civ si rivolgono quindi direttamente ai consiglieri ai rappresentanti e ai consiglieri locali del Partito Democratico, invitandoli a “riflettere sulle conseguenze della loro azione, azione che va a discapito della cittadinanza e che sicuramente avrà riflessi sul prosieguo amministrativo e sulle scelte future degli elettori”.

La missiva è firmata dai civ Ville Storiche, Cantore e Dintorni, Rolandone, Sampierdarena e Fronte del Porto. Dal presidente Colnaghi, per cui i consiglieri della Lega hanno chiesto a più riprese le dimissioni, non sono arrivati commenti.