Movimento Agende Rosse Falcone Borsellino, gli istituti San Desiderio e Il Glicine vincono il premio ex aequo

Genova. Gli istituti San Desiderio e Il Glicine hanno vinto il primo premio ex aequo assegnato dal Movimento delle Agende Rosse ligure Gruppo “Falcone Borsellino” dedicato alle scuole di infanzia.

“Si tratta veramente di un’ottima notizia − spiega l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone − perché significa che il lavoro svolto dalle insegnanti e dalle educatrici va nella giusta direzione. Come amministrazione siamo fermamente convinti che insegnare sin da piccoli i valori e i principi della legalità sia fondamentale per lo sviluppo e per la crescita di quelli che saranno i cittadini del futuro. Far conoscere la storia di uomini straordinari che hanno dato la vita per difendere le istituzioni è un gesto importante e che siamo sicuri contribuirà a far crescere ragazzi e ragazze con quello spirito civico di cui si sente ancora molto il bisogno”.

Il Movimento delle Agende Rosse ligure Gruppo “Falcone e Borsellino” è un’associazione culturale di volontariato fondata da Salvatore Borsellino e che dedica la sua attività alla ricerca della verità e della giustizia sulla strage di via D’Amelio e sui depistaggi che ne sono seguiti legati soprattutto alla sparizione della famosa agenda rossa del giudice. Per questo l’associazione organizza incontri nelle scuole e con i giovani, tra i quali l’evento annuale “Sicurezza e Legalità” al Teatro Carlo Felice di Genova. L’associazione promuove concorsi per le scuole di ogni ordine e grado.

Quello a cui hanno partecipato la scuola Infanzia Glicine (Ambito 6 Municipio Bassa Valbisagno) e Infanzia San Desiderio (Ambito 9 Municipio Levante) è frutto della collaborazione fra il Movimento delle Agende Rosse “Falcone Giovanni – Borsellino Paolo” di Genova ed il Comune di Campomorone (Ge).

Gode del gratuito patrocinio delle istituzioni sopra elencate ed è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado che abbiano mostrato, o intendano dimostrare, attenzione e sensibilità ai temi legati alla legalità.

Gli elaborati realizzati dalle due scuole comunali sono stati giudicati da una giuria di 5 membri e hanno vinto il primo premio della Terza edizione del concorso, per la categoria “Scuole dell’infanzia”.

La premiazione si terrà a Campomorone sabato mattina 9 maggio 2026, alle 9 al teatro “Cabannun”.

La scuola Infanzia Il Glicine anche l’anno scorso aveva partecipato “fuori concorso” e l’agenda da loro prodotta si trova tuttora nella sede della città di Palermo e, quest’anno, si è aggiudicata anche il premio Scafidi.