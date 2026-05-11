Moto si schianta tra Voltri e Mele, via Ovada temporaneamente chiusa

Genova. Una moto si è schiantata poco dopo le 7 di questa mattina in via Ovada, tra Voltri e Mele, il primo tratto del Turchino.

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha visto due persone ferite in modo grave. Sia per il conducente sia per il passeggero sono scattati i codici rossi.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi in sicurezza e permettere i rilievi da parte della polizia locale.

Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7 e 30 in via Ovada, la strada che collega Voltri a Mele, dove una moto si è schiantata per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e due pubbliche assistente, la Croce Verde di Mele e la Misericordia Ponente Soccorso.

Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.