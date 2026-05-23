Morti sul lavoro, Pirondini (M5s): “No allo scudo per i manager, Meloni cosa dice?”

Genova. “La proposta avanzata dalla commissione presieduta dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che punta a limitare la responsabilità penale dei datori di lavoro in presenza di modelli organizzativi aziendali ai sensi del decreto legislativo 81/2008, è totalmente irricevibile”.

Così, il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini, primo firmatario della proposta di legge per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

“Se tale proposta passasse verrebbe introdotto un principio pericoloso, ossia: quando un lavoratore si fa male o muore, chi hai le ‘carte in ordine’ viene automaticamente ‘scudato’ dal processo. Una follia in un Paese dove muoiono, in media, 3 lavoratori al giorno. Ancora una volta, il Governo vorrebbe spostare il tutto sul terreno della burocrazia”.

“Chi perde un braccio, chi cade da un ponteggio, chi resta schiacciato in fabbrica non è vittima di un errore burocratico, ma, troppo spesso, di una prevenzione inesistente o che non ha funzionato. “La responsabilità non è un optional per chi dirige e decide: se le procedure valgono più della loro applicazione concreta, il diritto smette di proteggere chi lavora e comincia a proteggere chi comanda”.

“Meloni in tutto questo cosa dice? Ha intenzione di intervenire o con il suo silenzio avallerà questo scempio?”, conclude Pirondini.