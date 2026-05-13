Castelletto, cade da un muro mentre è insieme al fidanzato: morta donna di 42 anni

Genova. Tragedia nella serata di martedì 12 maggio tra corso Carbonara e corso Firenze, nel quartiere di Castelletto, a Genova, dove una donna è morta dopo essere caduta da un muro.

La vittima di quello che al momento si configura come un incidente o un gesto volontario – ma sono in corso indagini – è una 42enne di nazionalità bielorussa che si trovava a Genova con il fidanzato in attesa di partire in crociera. I due erano arrivano lunedì e alloggiavano in una B&B.

Attorno alle 22.30 la coppia si trovava vicino a un muraglione. La quarantenne, forse a causa di qualche bicchiere di troppo, si sarebbe sbilanciata ed è’ precipitata nel cortile di un’abitazione di Corso Carbonara.

Alcuni testimoni dicono di avere visto il fidanzato e poi anche un’altra ragazza presente cercare di trattenerla. Sulla vicenda indaga la squadra mobile, ma al momento secondo quanto riferito dagli investigatori alla procura le testimonianze sembrano convergere e propendere per l’ipotesi dell’incidente, oppure del gesto estremo che comunque il compagno della donna, 46 anni, avrebbe cercato inutilmente di scongiurare.

Non si esclude neppure si sia trattato di un suicidio, visto che secondo accertamenti la donna soffriva di crisi depressive.

Sul posto, ieri sera, oltre alla polizia anche gli operatori della Croce Blu di Castelletto, che ha sede in corso Carbonara, poco distante. Ma quando sono giunti sul posto non c’era più nulla da fare.