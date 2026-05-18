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Commozione

Genova piange Monica Montefalcone: fiori e lacrime davanti al suo ufficio al Distav

“La ringraziamo per averci trasmesso passione, dedizione e amore in tutto ciò che ci ha insegnato, non la dimenticheremo mai”, recita il biglietto sulla porta dell'ufficio

fiori montefalcone

Genova. Davanti all’ufficio della professoressa Monica Montefalcone, al sesto piano del grande edificio del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, sono appoggiati gigli, calle, margherite, il profumo che invade il corridoio. Sulla porta, rimasta chiusa da quando Montefalcone è partita per le Maldive, un biglietto: “La ringraziamo per averci trasmesso passione, dedizione e amore in tutto ciò che ci ha insegnato, non la dimenticheremo mai”.

In facoltà è il primo lunedì dopo la tragedia in cui hanno perso la vita Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, l’assegnista Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, che con la docente aveva dato la tesi e che si era laureato lo scorso anno. I quattro sono morti durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, insieme alla guida Gianluca Benedetti.

Solo il corpo di Benedetti è stato recuperato: gli altri sono ancora all’interno delle grotte, a oltre 45 metri di profondità, e alle Maldive sono arrivati i sub professionisti di Finlandia e Italia per cercare di recuperarli. Lunedì mattina, stando a fonti locali, i corpi sono stati localizzati nel terzo segmento della grotta, nel sito Cave Dive dell’atollo Vaavu.

Il rientro in Italia dei venti studenti e laureati

A oltre 7.600 chilometri di distanza, in corso Europa, le collaboratrici di Montefalcone hanno preso posto alle loro scrivanie senza trattenere le lacrime. Davanti a quei fiori e a quella porta chiusa la morte della professoressa, subacquea espertissima, ricercatrice di fama internazionale amata da studenti e colleghi, è più reale che mai.

I venti studenti, laureati e laureandi che avevano partecipato all’escursione, senza però immergersi, stanno tornando a casa alla spicciolata: chiusi nel massimo riserbo, sotto choc e traumatizzati, stanno facendo i conti con l’accaduto. Anche il professore Stefano Vanin, entomologo alle Maldive per collezionare alcuni campioni di insetti, sta tornando a Genova.

L’omaggio a Monica Montefalcone al Forum per la Biodiversità

Montefalcone e Oddenino erano sulle isole per una ricerca sui coralli, il cambiamento climatico e il surriscaldamento delle acque. Autorizzate e finanziate dall’Università, con loro c’erano anche Giorgia, la figlia 21enne di Montefalcone, Gualtieri e altri studenti o laureati che volevano osservare la docente al lavoro. Ognuno si è pagato il viaggio, scegliendo una vacanza-studio dedicata alla loro passione: il mare.

Cosa sia accaduto esattamente in quelle grotte non è ancora chiaro: diverse le ipotesi al vaglio, su cui stanno indagando le autorità maldiviane e che approfondirà anche la procura di Roma. Nel frattempo l’Università ha attivato il supporto psicologico per gli studenti che erano alle Maldive e stanno tornando in Italia. Martedì a Napoli prenderà il via il Forum sulla Biodiversità, ed è già stato annunciato che si aprirà con un omaggio a Monica Montefalcone e alle altre vittime delle Maldive.

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