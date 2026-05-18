Genova piange Monica Montefalcone: fiori e lacrime davanti al suo ufficio al Distav

Genova. Davanti all’ufficio della professoressa Monica Montefalcone, al sesto piano del grande edificio del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, sono appoggiati gigli, calle, margherite, il profumo che invade il corridoio. Sulla porta, rimasta chiusa da quando Montefalcone è partita per le Maldive, un biglietto: “La ringraziamo per averci trasmesso passione, dedizione e amore in tutto ciò che ci ha insegnato, non la dimenticheremo mai”.

In facoltà è il primo lunedì dopo la tragedia in cui hanno perso la vita Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, l’assegnista Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, che con la docente aveva dato la tesi e che si era laureato lo scorso anno. I quattro sono morti durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, insieme alla guida Gianluca Benedetti.

Solo il corpo di Benedetti è stato recuperato: gli altri sono ancora all’interno delle grotte, a oltre 45 metri di profondità, e alle Maldive sono arrivati i sub professionisti di Finlandia e Italia per cercare di recuperarli. Lunedì mattina, stando a fonti locali, i corpi sono stati localizzati nel terzo segmento della grotta, nel sito Cave Dive dell’atollo Vaavu.

Il rientro in Italia dei venti studenti e laureati

A oltre 7.600 chilometri di distanza, in corso Europa, le collaboratrici di Montefalcone hanno preso posto alle loro scrivanie senza trattenere le lacrime. Davanti a quei fiori e a quella porta chiusa la morte della professoressa, subacquea espertissima, ricercatrice di fama internazionale amata da studenti e colleghi, è più reale che mai.

I venti studenti, laureati e laureandi che avevano partecipato all’escursione, senza però immergersi, stanno tornando a casa alla spicciolata: chiusi nel massimo riserbo, sotto choc e traumatizzati, stanno facendo i conti con l’accaduto. Anche il professore Stefano Vanin, entomologo alle Maldive per collezionare alcuni campioni di insetti, sta tornando a Genova.

L’omaggio a Monica Montefalcone al Forum per la Biodiversità

Montefalcone e Oddenino erano sulle isole per una ricerca sui coralli, il cambiamento climatico e il surriscaldamento delle acque. Autorizzate e finanziate dall’Università, con loro c’erano anche Giorgia, la figlia 21enne di Montefalcone, Gualtieri e altri studenti o laureati che volevano osservare la docente al lavoro. Ognuno si è pagato il viaggio, scegliendo una vacanza-studio dedicata alla loro passione: il mare.

Cosa sia accaduto esattamente in quelle grotte non è ancora chiaro: diverse le ipotesi al vaglio, su cui stanno indagando le autorità maldiviane e che approfondirà anche la procura di Roma. Nel frattempo l’Università ha attivato il supporto psicologico per gli studenti che erano alle Maldive e stanno tornando in Italia. Martedì a Napoli prenderà il via il Forum sulla Biodiversità, ed è già stato annunciato che si aprirà con un omaggio a Monica Montefalcone e alle altre vittime delle Maldive.