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Al via

Molo di Nervi, parte la messa in sicurezza: interdetto passaggio pedonale e specchio acqueo

Dal 25 maggio vietati transito, accesso e sosta per consentire le operazioni di stabilizzazione del fondale e il ripristino delle strutture. La durata dei lavori è prevista di 10 giorni

diga molo nervi

Genova. Dopo i danni causati dalla mareggiata al molo di Nervi, l’amministrazione comunale corre ai ripari. Come annunciato recentemente in Consiglio comunale, i lavori di messa in sicurezza sono in partenza, cosa per la quale è stato necessario da parte dell’amministrazione civica emettere una ordinanza di interdizione al passaggio al fine di tutelare la pubblica incolumità durante le operazioni. L’atto entrerà in vigore il prossimo lunedì 25 maggio, e resterà valido fino al 25 giugno, anche se, secondo le stime, i lavori dovrebbero durare molto meno.

Nella giornata odierna sono iniziate le attività preliminari di ispezione subacquea mediante riprese video. Al termine delle verifiche potranno prendere avvio i lavori, la cui conclusione è prevista in circa dieci giorni lavorativi. Il provvedimento prevede inoltre il divieto di accesso e di sosta sul pontile, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di stabilizzazione del fondale e di rimessa in pristino della struttura.

Le operazioni saranno eseguite, su incarico della Direzione Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture del Comune di Genova, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Eso Strade S.r.l., in qualità di società mandataria, e da Ilset S.r.l., mandante, con il supporto della società Barracuda S.r.l.

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