Nervi, in settimana nuove ispezioni sul molo “rotto”: incognita pescaggio per il rinforzo della scogliera

Genova. “Con la mareggiata di qualche giorno fa, l’erosione ha prodotto una rotazione rigida del cassone. Presumibilmente il cassone è ruotato longitudinalmente intorno alla sua asse principale e leggermente anche intorno all’asse minore, abbassandosi in punta. La direzione opere idrauliche e il sottoscritto hanno fatto subito una riunione con l’impresa e i progettisti martedì 12 maggio, valutando i possibili interventi per ripristinare il piano di posa del cassone e cercare di limitare il più possibile il fenomeno di erosione in un punto dove le correnti marine sono molto forti dovute alla bocca del porticciolo”.

Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante ha portato in aula consigliare gli aggiornamenti sulla situazione del molo del porticciolo di Nervi, i cui cassoni sono stati mossi e danneggiati durante le ultime mareggiate che hanno colpito la costa genovese.

“Appena il mare lo consentirà verrà realizzata una nuova ispezione e un rilievo di dettaglio del fondale in prossimità del molo – ha poi aggiunto l’assessore – L’intervento consiste nel riempire le zone scalzate mediante getto subacqueo, riposizionare se necessario i massi guardiani ed eventualmente implementare la protezione al scalzamento con nuovi massi di quarta categoria“.

Una soluzione però che potrebbe portare a qualche problema per la fruibilità del molo da parte di barche e battelli: “L’apporto di nuovi massi di quarta categoria è tuttavia da valutare bene in quanto tende a diminuire il pescaggio a disposizione per l’attracco del molo – ha precisato – Mentre in punta il fondale tende a scendere rapidamente sulla parte laterale del molo, inserendo massi di grossa pezzatura, il pescaggio viene drasticamente ridotto. Faremo in modo che le lavorazioni durino meno di 10 giorni, perchè vogliamo evitare ulteriori problematiche agli operatori economici della zona”.