Danni al molo di Nervi durante la mareggiata, chiusura e verifiche strutturali in corso

Genova. I cassoni della piccola diga del porticciolo di Nervi non hanno retto la forza della mareggiata, e sotto le sferzate del mare hanno riportato fessurazioni e spostamenti che hanno reso la struttura non praticabile in via cautelativa, in attesa di verifiche sulla sua tenuta strutturale.

Queste sono le notizie che arrivano dal borgo di levante dove da questa mattina, i tecnici del Comune di Genova sono operativi per valutare la situazione e lo stato di salute del molo, in questi giorni “provato” dalle mareggiate di questi giorni. “E’ stato necessario chiudere il nuovo molo di Nervi in quanto le mareggiate hanno ‘scavato’ il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare – ha commentato l’assessore ai lavori pubblico Massimo Ferrante – nel frattempo appena scende il mare andremo a fare riprese subacquee”.

“Restiamo in attesa delle verifiche da parte dei tecnici comunali – ha commentato il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo – le mareggiate di questi giorni hanno mosso la struttura che ha subito alcune fessurazioni. Come Municipio siamo a disposizione per ogni intervento”.