Molestie e carezze sulle natiche alle giovani tirocinanti: medico condannato a 2 anni e 5 mesi

Genova. Carezze sulla schiena arrivate, non per caso, fino alle natiche e sguardi non richiesti mentre alcune allieve infermiere si cambiavano. Per questo un medico genovese, specialista dell’ospedale di Rapallo è stato condannato dal collegio composto dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli a due anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale e molestie ai danni di quattro giovani donne, tirocinanti di scienze infermieristiche e fisioterapia.I fatti risalgono al 2024.

Le molestie e gli abusi sarebbero avvenuti all’interno di una sala operatoria, in un ambulatorio e nello spogliatoio riservato a studenti e tirocinanti. In due casi il medico avrebbe accarezzato le sue vittime fino a toccare il fondo schiena, carezza non richieste e respinte che configurano il reato di violenza sessuale aggravata dal fatto che l’autore è un “incaricato di pubblico servizio”. In altri due casi altre due giovani avevano notato il professionista fissarle mentre si cambiavano nello spogliatoio, senza che il medico avesse alcun titolo per trovarsi in quel luogo.

Le indagini, coordinate dal pm Luca Scorza Azzarà, erano state affidate alla squadra mobile che aveva sentito tutte le vittime. Il medico, difeso dall’avvocato Andrea Gotelli, ha sempre negato ogni accusa. La procura aveva chiesto tre anni.