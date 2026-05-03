Modifiche serali ai percorsi dei bus per la chiusura di via Buranello

Genova. A partire da lunedì 4 maggio, la circolazione dei mezzi pubblici urbani subirà alcune variazioni significative durante le ore serali e notturne. A causa dell’interdizione al transito veicolare di via Buranello, diverse linee di autobus modificheranno i loro consueti tragitti per garantire la continuità del servizio e limitare i disagi ai passeggeri.

Il provvedimento sarà in vigore tutte le sere, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del mattino successivo, e proseguirà fino al termine delle esigenze legate alla chiusura della via. Le modifiche coinvolgeranno nello specifico le linee 1, 7, 9, N1 e N2, ma riguarderanno esclusivamente i mezzi diretti verso ponente. I percorsi in direzione levante rimarranno invece regolari e non subiranno alcuna variazione.

Il dettaglio dei nuovi percorsi in direzione ponente

Linee 1 e N2: i bus, una volta giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano e la rotatoria Veneto, per poi immettersi in via Avio, dove riprenderanno il tragitto regolare.

Linee 7, 9 e N1: i mezzi, giunti all’altezza di via Milano, devieranno su via Cantore e piazza Montano, per poi svoltare in via Reti e ricongiungersi con il percorso abituale.