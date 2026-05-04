Cantieri dei Quattro assi, chiusa la corsia dei bus in via Roma: modifiche alle linee Amt

Genova. Cambia il percorso di diverse linee bus Amt in centro città. A causa dei cantieri dei “quattro assi” della mobilità, con la sostituzione delle reti elettriche dei filobus, da oggi, lunedì 4 maggio, e fino al 12 maggio sarà soppressa la corsia dei mezzi pubblici in via Roma, in centro città.
Le variazioni di percorso interesseranno le linee degli autobus 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 702, 727, n1, n2 e Volabus diretti verso Ponente.
Gli autobus, da in via XX Settembre non andranno verso De Ferrari ma svolteranno in via V Dicembre, saliranno in via Vernazza e via XII Ottobre e raggiungeranno piazza Corvetto da dove riprenderanno il percorso regolare. Nessuna modifica invece ai mezzi diretti verso Levante, ad eccezione della linea 37 che varierà fino a piazza Verdi.
Per i mezzi privati sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. La strada resterà regolarmente percorribile per i pedoni.
Sempre nell’ambito dei cantieri dei “quattro assi” nuove modifiche anche nella zona di Sampierdarena: da questa sera via Buranello sarà chiusa al traffico dalle 21 alle 5, con modifiche per le linee Amt di 1, 7, 9, N1 e N2 modificheranno il loro percorso in direzione del ponente.