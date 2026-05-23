Missione della Liguria nel Ticino per una collaborazione nell’ambito della tecnologia

Lugano. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da rappresentanti dell’università, dei centri di ricerca, dei cluster tecnologici e delle imprese ha incontrato, presso il Campus Universitario di Lugano e allo Swiss Drone Competence Center di Lodrino, l’ecosistema svizzero dell’innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi.

L’iniziativa, organizzata da Regione Liguria attraverso Liguria International, con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, ha posto le basi per sviluppare nuove collaborazioni sulla robotica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie a pilotaggio remoto.

“L’incontro – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – si inserisce nel percorso che aveva già portato, nell’ottobre scorso, una delegazione ligure a Zurigo, Neuchâtel e Losanna. Segno di come, da entrambe le parti, ci sia la volontà di rafforzare una collaborazione che, in prospettiva futura, potrà portare in Liguria operatori svizzeri e promuovere maggiori scambi accademici e di business tra i due territori. Il fine ultimo di iniziative come queste, portate avanti da Regione Liguria attraverso Liguria International, è la valorizzazione di un ecosistema integrato, capace di unire le competenze dell’Università, dei centri di ricerca, dei cluster tecnologici e delle imprese, alle opportunità dei nuovi mercati”.

“Liguria International è uno dei partner più consolidati della nostra Camera di Commercio – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Fabrizio Macrì -. Il nostro obiettivo per questa collaborazione che verterà principalmente su settori ad alto valore aggiunto tecnologico in ambito aerospaziale, sta nel rafforzare l’asse strategico tra Svizzera e Liguria che già esiste sul fronte della logistica ma che, data la qualità dei due ecosistemi, può facilmente espandersi anche oltre”.

Hanno preso parte alla missione istituzionale, per conto della Liguria, l’Università degli Studi di Genova, Confindustria Genova e Legacoop, insieme a un nucleo di imprese tecnologiche del territorio – tra cui JP Droni, STAM e Firmamento Technologies – con il supporto del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) e di Ticass.