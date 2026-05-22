Minacce continue ai genitori anziani per farsi dare i soldi: arrestato 35enne

Genova. Minacce e vessazioni continue nei confronti degli anziani genitori per ottenere soldi per la droga. Per questo un genovese di 35 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Sestri Ponente per stalking ed estorsione.

L’arresto è arrivato su ordinanza di custodia cautelare firmata gip Giorgio Morando su richiesta del pm Stefano Puppo che ha coordinato le indagini della polizia.

Il giovane secondo quanto denunciato degli stessi famigliari, entrambi anziani e malati, li avrebbe vessati per lungo tempo con richieste pesanti di denaro con il quale comprava sostanze stupefacenti.

Tanti gli episodi che hanno cagionato ansia e paura negli anziani che se le minacce non sono mai degenerate in una vera violenza fisica. Martedì per il 35enne è fissato l’interrogatorio di garanzia.