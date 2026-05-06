Asili comunali, il micro nido Porto Antico sarà chiuso: “Razionalizzazione dei servizi educativi”

Genova. Annunciata nelle scorse settimane, il Comune di Genova ha formalizzato in queste ore la chiusura del micro nido “Porto Antico”, che cesserà le sue attività a partire dal prossimo anno didattico.

Come si legge nella delibera, e come anticipato nei giorni scorsi dalla stessa amministrazione civica, la decisione arrivata a seguito di una analisi del rapporto tra costi e utilità del servizio. Se da un lato, infatti, la struttura è situato in un immobile non di proprietà del Comue di Genova, generando un passivo oneroso a carico del bilancio pubblico, dall’altro lato, i dati sull’affluenza monitorati in questi anni evidenziano un sottoutilizzo dell struttura costante: a fronte di una capacità di 18 posti, quest’anno si sono contati 15 iscritti con una frequenza media giornaliera di 9 bambini. La metà della capienza totale.

Ma non solo. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione civica, per la struttura non ci sono liste d’attesa, fatto interpretato come una domanda di servzi più contenuta rispetto ad altre zone del territorio, ma che comunque occupava cinque lavoratori, tra educatori, collaboratori e addetti alla ristorazione. Un rapporto quindi, tra spesa e resa, giudicato non sostenibile e spoporzionato, soprattutto in questa fase di “coperta corta” e alla luce di altre situazioni cittadine in una condizione diametralmente opposta, con lunghe liste d’attesa e personale non sufficiente per le richieste di servizio. Da qui l’esigenza di questa scelta finalizzata alla “razionalizzazione dei servizi educativi”.

Una scelta “difficile” che porta alla chiusura una struttura che per diversi anni è stata un fiore all’occhiello della proposta di servizi dedicati all’infanzia del Comune di Genova, essendo stato il primo asilo con indirizzo totalmente montessoriano, con l’obiettivo di operare “nel rispetto della libertà individuale attraverso un ambiente preparato che salvaguardia la libertà di scelta”. Ma i locali che lo ospitano non hanno mai permesso un orario a tempo pieno, restringendo l’apertura delle 7.30 alle 13.30: un orario “magro” che poco si sposa con le esigenze lavorative delle famiglie, e che con gli anni non ha attratto la domanda necessaria al sostenibilità di questo spazio, nonostante la grande qualità dell’offerta educativa messa in campo.

Il passaggio, vale a dire la chisura, sarà gestito tutelando le persone che lo attraverseranno: l’amministrazione ha garantito specifiche misure di tutela per i minori attualmente iscritti che saranno trasferiti presso altre strutture educative del territorio, nel rispetto delle esigenze delle famiglie. Parallelamente, i dipendenti comunali assegnati al micro nido saranno ricollocati in altri servizi dell’Ente, seguendo le priorità dei servizi educativi.