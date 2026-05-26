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Animali

Microchip obbligatorio anche per i gatti, l’ipotesi al vaglio della Regione Liguria

Approvato all'unanimità l'ordine del giorno di Russo (Fratelli d'Italia), prevista anche l'iscrizione all'anagrafe nazionale

gatti

Genova. La Regione Liguria valuta la possibilità di introdurre l’obbligo di microchippatura e iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione per tutti i gatti nati o acquisiti in Liguria. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Veronica Russo di Fratelli d’Italia e votato all’unanimità dopo essere stato firmato da tutti i gruppi in consiglio regionale.

Il documento impegna la giunta anche “a prevedere adeguate campagne informative rivolte ai cittadini e ai proprietari di animali d’affezione, nonché forme di collaborazione con i servizi veterinari, le associazioni animaliste e i Comuni, al fine di favorire l’attuazione della misura e la tutela della popolazione felina”.

“Nonostante l’Anagrafe nazionale felina sia attiva dal 2011, in Italia non esiste ancora un obbligo nazionale di microchip per i gatti, a differenza di quanto previsto per i cani – si legge nel documento -. Alcune Regioni si sono però già mosse in autonomia: la Lombardia ha introdotto l’obbligo dal 2020 per i gatti nati o acquisiti, così come la Puglia nello stesso anno, prevedendo anche il divieto di cessione senza identificazione e l’iscrizione delle colonie feline”.

“A livello europeo – prosegue il testo – il microchip è già richiesto per la movimentazione di cani, gatti e furetti tra Stati, mentre l’accordo Stato-Regioni del 2013 vieta la vendita o cessione di cani e gatti non identificati. In questa stessa direzione si inserisce la recente iniziativa dell’Emilia-Romagna, dove è stata presentata una proposta per rendere obbligatoria la microchippatura dei gatti a partire dal 2026, come misura di tutela e contrasto al randagismo”.

“Il microchip – ricorda la consigliera Russo – rappresenta un vero e proprio documento di identificazione dell’animale: consente un controllo più efficace della popolazione felina, aiuta a contrastare l’abbandono, facilita il ricongiungimento dei gatti smarriti con i proprietari e permette di dimostrarne la titolarità in caso di furto o appropriazione indebita. Si tratta inoltre di una procedura semplice e indolore, effettuata da un medico veterinario tramite inoculazione sottocutanea. L’eventuale introduzione di un obbligo regionale di microchippatura favorirebbe una gestione più efficace del benessere animale, una maggiore responsabilizzazione dei proprietari e un migliore coordinamento delle politiche di prevenzione del randagismo sul territorio ligure”.

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