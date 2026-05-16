Stop ai fondi per la metro, Pd e M5s all’attacco: “Inaccettabile, Genova ancora penalizzata”

Genova. “Il blocco del prolungamento della metropolitana di Genova è una scelta inaccettabile e vergognosa. Dopo anni di cantieri, disagi per residenti e commercianti, promesse e lavori andati avanti tra ritardi e difficoltà, il Governo decide di fermare tutto, penalizzando ancora una volta Genova e i genovesi”.

Così Federico Romeo, consigliere regionale del Pd Liguria, commentando la notizia relativa alla decisione del ministero dei Trasporti di definanziare il prolungamento della metropolitana Canepari-Rivarolo e il secondo lotto della stazione Martinez per un totale di 74,5 milioni di euro.

A lanciare l’allarme, parlando di “fatto di una gravità gigantesca“, è stato l’assessore comunale alle Infrastrutture Massimo Ferrante durante la commissione consiliare convocata a Tursi per fare il punto sulle attuali estensioni, Brin-Canepari e Brignole-Martinez, i cui lavori dovrebbero entrare a pieno regime quest’estate con fine prevista rispettivamente nel 2027 e 2028.

“Invece di dare risposte e completare un’infrastruttura fondamentale per la mobilità pubblica, la destra al Governo si attacca e dei cavilli inesistenti e sceglie di bloccare i fondi per un’opera che i cittadini aspettano da anni e che è essenziale per potenziare il trasporto pubblico locale – dice Romeo – Il tutto nel silenzio assoluto della Giunta regionale guidata da Bucci che non sta alzando un dito. Chieda invece al governo di fare immediatamente marcia indietro e garantire le risorse necessarie per portare avanti il prolungamento della metropolitana. Genova non può pagare ancora una volta l’incapacità e le scelte sbagliate di questa destra in Regione e a Roma”.

Pirondini (M5s): “Interrogazione a Salvini”

Anche per Luca Pirondini, capogruppo M5S al Senato, si tratta di “una scelta inaccettabile che i genovesi non meritano: non si possono cancellare opere strategiche così importanti per la cecità burocratica del governo. Matteo Salvini deve spiegare perché Genova deve pagare un prezzo così alto come quello di rinunciare a una opera pubblica che i cittadini attendono da anni”.

“Definanziare il prolungamento della metropolitana sarebbe il requiem della mobilità pubblica ligure. Presenterò un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere al governo di tornare sui suoi passi. Genova merita rispetto, investimenti e serietà”.