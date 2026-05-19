Fondi tagliati per la metropolitana, Fillea Cgil: “Sarebbe un danno enorme dopo anni di sacrifici”

Genova. “Un vulnus indelebile“. Così la Fillea Cgil, sindacato degli edili, definisce il decreto con cui il ministero dei Trasporti è pronto a definanziare il prolungamento della metropolitana da Canepari a Rivarolo e il secondo lotto della stazione Martinez.

“Con il taglio di 74 milioni di euro prospettato dal Mit – rimarca in una nota la Fillea Cgil – la Valpolcevera vedrebbe compromessa la mobilità pubblica e subirebbe un danno enorme dopo anni di sacrifici, ore infinite di code per raggiungere il posto di lavoro, scavi, polveri, rumore costante che hanno reso la vita degli abitanti del quartiere un inferno, specie per gli anziani e i più piccoli. Terralba a sua volta vedrebbe la realizzazione della sola fermata della stazione, senza il parcheggio di interscambio, senza collegamento pedonale, in sostanza usufruirebbe di un progetto incompleto. Per non citare che al momento non tutti i lavoratori precedentemente impiegati nel cantiere di Brin sono stati richiamati al lavoro nonostante l’impegno delle istituzioni”.

Lo stop ai fondi per la metropolitana è stato preannunciato dall’assessore Massimo Ferrante in commissione a Tursi: a causa di tempi lunghi e incertezze finanziarie sulla risoluzione delle interferenze con la ferrovia, il ministero ha pronto un decreto in cui dichiara decaduti i due interventi già traslati a fine 2025 sul Fondo unico per il trasporto rapido di massa. Secondo il Mit, però, è scorretto parlare di definanziamento perché la richiesta “potrà essere ripresentata nell’ambito dei successivi riparti annuali, con l’eventuale aggiornamento del quadro economico e della documentazione progettuale”.

La Cgil e la Fillea Cgil chiedono che siano messe in campo “tutte le azioni possibili per garantire la continuità dell’opera e la piena operatività dei cantieri: Comune, Governo, Ferrovie dello Stato si attivino, ciascuno per le proprie competenze, al fine di trovare una soluzione che tuteli in primis i lavoratori dei cantieri e che dia ai quartieri di Rivarolo e San Fruttuoso la possibilità di essere davvero collegati e integrati con la città”.