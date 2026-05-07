Genova. Terminato il peggioramento dei giorni scorsi è atteso un miglioramento, seppur in un contesto comunque instabile e caratterizzato da rovesci sparsi in particolare dalle ore centrali della giornata. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 7 maggio

Cielo e fenomeni

Al mattino le correnti da sud est produrranno qualche precipitazione tra Savonese e Genovesato, anche a carattere temporalesco sul massiccio del Beigua. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove, con maggiori schiarite a ponente. Dalle ore centrali sviluppo di nuove celle temporalesche su Alpi Liguri ed Imperiese interno, oltre alle zone comprese tra Savonese orientale e Genovesato; schiarite più consistenti nello Spezzino in questo frangente.

Venti

Tra debole e moderato a regime ciclonico sul Mar Ligure.

Mari

Inizialmente molto mosso, in scaduta nel corso della giornata a mosso, localmente poco mosso.

Temperature

Stazionarie. Sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 12 e 19 gradi

Venerdì 8 maggio

Cielo e fenomeni

Deciso miglioramento su tutta la regione, con cieli da sereni a poco nuvolosi, ma con temporali disorganizzati sulle Alpi Liguri.

Venti

Tra debole e moderato dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi nel Savonese.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

In aumento

Sabato 9 maggio

Giornata soleggiata, con annuvolamenti nell’interno nel corso del pomeriggio e velature in transito in serata. Vento da debole a moderato a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature minime in calo, massime in aumento.