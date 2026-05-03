Liguria. L’indebolimento dell’anticiclone presente sulla nostra Penisola favorirà l’ingresso di correnti più fresche e umide di origine Atlantica. Pertanto, dopo una chiusura di settimana ancora stabile, si assisterà ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 3 maggio per l’intero arco della giornata si assisterà al passaggio di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, a tratti risulteranno spesse e compatte.

Venti deboli o, al più, moderati dai quadranti meridionali. In tale contesto, saranno possibili locali rinforzi sui versanti padani. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature minime in aumento, specie sui versanti padani. Massime stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 11 e 17 gradi, massime tra 18 e 21 gradi; all’interno minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 18 e 23 gradi.

Lunedì 4 maggio per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione; in tale contesto, sono attese piogge, di debole o moderata intensità, che dall’imperiese avanzeranno verso levante entro sera.

Venti moderati, con raffiche fino a forti, da sud-est sul centro-levante e da nord-est a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve aumento nelle zone interne, massime in calo.

Martedì 5 maggio giornata contraddistinta da molta nuvolosità; in tale contesto, saranno possibili episodi instabili, specie a levante. Temperature su valori stabili.