Liguria. Alta pressione in nuovo e temporaneo rinforzo sull’Italia nel fine settimana. Tuttavia, aria umida nei bassi strati favorirà la comparsa di annuvolamenti sparsi, con basso rischio di pioggia.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 30 maggio avremo tra la notte e il primo mattino cielo sereno quasi ovunque. Tra la metà mattinata ed il mezzogiorno comparsa di nubi cumuliformi nelle aree interne del settore centro-orientale ed a tratti anche sul mare. Basso il rischio di pioggia se si eccettua qualche isolato piovasco sotto gli annuvolamenti più intensi. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità cumuliforme che resterà presente solo su Alpi Liguri e testate di Val Trebbia ed Aveto senza produrre fenomeni. Altrove cielo velato con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nuovo aumento della nuvolosità bassa in serata lungo la costa savonese, sempre senza fenomeni, invariato altrove.

Venti da deboli a temporaneamente moderati da sud. Mare generalmente poco mosso. Temperature in generale lieve calo sia le minime che le massime: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 8 e 16 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Domenica 31 maggio nuvolosità sparsa su tutta la regione, anche di tipo basso, più intensa al mattino ed alla sera senza precipitazioni. Nell’arco della giornata saranno possibili pause asciutte ma con sole diffusamente velato.

Venti da deboli a moderati da sud, rinforzi sui versanti padani appenninici nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso, localmente molto mosso nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, in calo le massime.

Lunedì 1 giugno nuvolosità in genere medio-alta lungo la costa. Cumuli nelle aree interne, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in lieve aumento.