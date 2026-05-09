Liguria. Ad un sabato soleggiato o velato farà seguito una domenica instabile con piogge sparse su tutta la regione, stante il transito di una nuova moderata perturbazione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la prima mattinata cielo sereno ovunque. Da metà mattinata nubi alte e sottili inizieranno a velare il cielo e a rendere visibile il sole come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio ed in serata ulteriore infittimento delle nubi alte con cielo a tratti coperto prima di notte specie a ponente.

Venti: deboli da nord al mattino, in attenuazione. Venti deboli variabili lungo le coste nell’arco della giornata; moderati da est su Imperiese ed al largo.

Mari: poco mosso sotto costa, mosso al largo e sull’Imperiese.

Temperature: pressochè stazionarie. Costa: min: +12°C/+16°C – max: +18°C/+22°C; interno: min: +6°C/+11°C – max: +14°C/+19°C.

DOMENICA 10 MAGGIO: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge deboli o moderate nell’arco della giornata, alternate a momenti di pausa.

Venti: moderati da est al largo, deboli variabili sotto costa; tendenti a divenire meridionali ovunque nel pomeriggio. Mari: mosso al largo, poco mosso sotto costa. Temperature: in diminuzione.

LUNEDì 11 MAGGIO: piogge sparse sul settore centro-orientale, asciutto a ponente. Venti meridionali anche sostenuti. [Seguire i prossimi bollettini]