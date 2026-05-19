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Meteo, cieli sereni o poco nuvolosi: l’anticiclone si stabilizza e iniziano a salire le temperature previsioni

Un coriaceo promontorio altopressorio è pronto a posizionarsi sul bacino del Mediterraneo, portando condizioni di stabilità e un progressivo aumento delle temperature sia in quota che al suolo

Generico maggio 2026

Genova. Mattinata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità bassa irregolare sui settori costieri; Cieli sereni o al più velati sui versanti padani e in quota con un leggero incremento della copertura nuvolosa a partire dalle ore centrali.

Locali fenomeni di instabilità pomeridiana interesseranno le vette delle Alpi Liguri e quelle Avetane (localmente sconfinando nelle alte vallate dello Spezzino Interno) nel corso del pomeriggio, seppur in rapido esaurimento entro sera. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.

Situazione: Un coriaceo promontorio altopressorio è pronto a posizionarsi sul bacino del Mediterraneo, portando condizioni di stabilità e un progressivo aumento delle temperature sia in quota che al suolo.

Venti: In costa deboli dai quadranti meridionali: da Sud/Sud-Ovest a Ponente e da Est/Sud-Est sul Centro-Levante. Deboli variabili nelle aree interne.

Mari: In progressiva scaduta nel corso della giornata: da mossi o localmente molto mossi (Levante) in mattinata a generalmente poco mossi tra pomeriggio e sera.

Temperature: In leggera diminuzione nelle aree del profondo entroterra. Massime stazionarie o in lieve aumento, specie sui versanti padani.
Costa: min: +10°C/+14°C – max: +17°C/+22°C.
Interno: min: +0°C/+7°C – max: +15°C/+22°C.

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