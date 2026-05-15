Genova. Per tutto il giorno, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sull’intera regione, fatta eccezione per schiarite più ampie nel tardo pomeriggio/sera sull’imperiese. In tale contesto, dalle ore centrali della giornata, si assisterà allo sviluppo di piovaschi o brevi rovesci sui rilievi delle zone interne e sullo spezzino. Inoltre, tra il tardo pomeriggio e la serata, rovesci e temporali in discesa dal Basso Piemonte interesseranno i versanti padani occidentali; successivamente, è attesa una rapida evoluzione dei fenomeni verso levante, con sconfinamenti in direzione delle aree costiere sottostanti di savonese e genovesato. In serata, quota neve in calo fino a 1500/1700 metri sulle Alpi Liguri.

Situazione: tra la giornata di oggi, venerdì 15, e le prime ore di quella di sabato 16, la discesa di una saccatura verso il Mediterraneo centrale determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali. Successivamente, nel corso del fine settimana, il rinforzo dell’anticiclone favorirà un progressivo miglioramento.

Avvisi: per gran parte del dì, venti forti o di burrasca da Sud-Ovest sul Golfo. Nella notte, mare agitato, con onde fino a 4 metri, sul levante e al largo.

Venti: per buona parte della giornata, moderati o, a tratti, forti da Sud-Ovest su imperiese e levante regionale. In tale contesto, sono attese raffiche fino a burrasca sul Golfo. Invece, su savonese e genovesato occidentale la ventilazione tenderà ad essere debole a regime variabile, con locali rinforzi in concomitanza di una temporanea rotazione da meridione nel pomeriggio. Infine, in serata, il vento ruoterà bruscamente dai quadranti settentrionali a partire da ponente.

Mari: nella notte, fino ad agitato al largo e sul levante. Per la restante parte del giorno, molto mosso ovunque.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo. Massime in diminuzione.

Costa: min: +12°C/+17°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +4°C/+11°C – max: +10°C/+16°C.