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Limet

Meteo, l’anticiclone fa il suo ingresso: temperature sino a 27 gradi previsioni

Le previsioni meteo in Liguria per la giornata di oggi e la tendenza per i prossimi giorni

Generico maggio 2026

Liguria. L’espansione dell’anticiclone africano pulisce i cieli sul Mediterraneo centro-occidentale, regalando un periodo stabile e con temperature sopra la media del periodo.

Per oggi il centro meteo Limet prevede cielo sereno su tutta la regione; poche variazioni di rilievo nel pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato cumulo nei settori interni. Dal tardo pomeriggio transito di nubi alte stratificate che sporcheranno temporaneamente il cielo.

Venti tra deboli e moderati, a carattere di brezza di terra al mattino e brezza di mare al pomeriggio. Mare poco mosso, temperature in generale aumento, minime in aumento sui settori costieri per l’attivazione di una componente di compressione adiabatica:

  • Costa: min: +13°C/+17°C – max: +20°C/+27°C.
  • Interno: min: +7°C/+14°C – max: +18°C/+26°C.

Previsioni meteo venerdì 22 maggio

Cielo prevalentemente sereno, cumuli in formazione nel pomeriggio nei settori interni, ma senza fenomeni associati. Venti deboli, a regime variabile. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature stazionarir.

Previsioni 22 maggio

Cieli sereni o al più velati. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o quasi calmo.

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