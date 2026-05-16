Genova. Torna il sereno sulla Liguria. L’allontanamento della perturbazione favorirà un graduale miglioramento del tempo nella giornata di sabato 16 maggio, con schiarite in progressione da ovest verso est. A una domenica nel complesso soleggiata seguirà però un lunedì nuovamente incerto, con rischio di piogge.
Previsioni meteo sabato 16 maggio
Avvisi: venti sostenuti da nord tra la notte e la prima mattinata specie sul settore centro-occidentale della costa. Mare localmente agitato al largo.
- Costa: min: +11°C/+15°C – max: +18°C/+22°C.
- Interno: min: +1°C/+8°C – max: +16°C/+20°C.
Previsioni meteo domenica 17 maggio
Tempo soleggiato e stabile su tutta la regione. Da segnalare solo il transito di sottili velature e qualche cumulo sulle Alpi Liguri ed estrema Val d’Aveto, senza conseguenze. Venti tra deboli e moderati da sud, mare generalmente mosso.
Temperature in aumento, sia le minime che le massime.
Previsioni lunedì 18 maggio
Instabile con rischio di qualche rovescio nel pomeriggio più probabile sul settore centro-orientale