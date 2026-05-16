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Come sarà

Meteo Liguria: pausa pioggia nel weekend, risalgono le temperature previsioni

Le previsioni meteo di Limet per il fine settimana

Generico maggio 2026

Genova. Torna il sereno sulla Liguria. L’allontanamento della perturbazione favorirà un graduale miglioramento del tempo nella giornata di sabato 16 maggio, con schiarite in progressione da ovest verso est. A una domenica nel complesso soleggiata seguirà però un lunedì nuovamente incerto, con rischio di piogge.

Previsioni meteo sabato 16 maggio

Avvisi: venti sostenuti da nord tra la notte e la prima mattinata specie sul settore centro-occidentale della costa. Mare localmente agitato al largo.

Cieli: tra la notte e la prima mattinata residue piogge nelle aree interne del Levante e sullo Spezzino; qualche nevicata nel gruppo Trebbia-Aveto oltre i 1600-1700 metri. Asciutto ed in prevalenza soleggiato a ponente. Nell’arco della mattinata estensione del miglioramento a tutta la regione con cielo sereno e limpido. Resterà un po’ di nuvolosità nel pomeriggio sul medio levante e sull’Imperiese, in attenuazione in serata.
Venti: moderati o forti tra nord e nord-ovest nella notte ed in prima mattinata. Progressiva attenuazione e rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio con intensità al più moderata.
Cieli: generalmente mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest.
Temperature: minime in calo, massime in aumento
  • Costa: min: +11°C/+15°C – max: +18°C/+22°C.
  • Interno: min: +1°C/+8°C – max: +16°C/+20°C.

Previsioni meteo domenica 17 maggio

Tempo soleggiato e stabile su tutta la regione. Da segnalare solo il transito di sottili velature e qualche cumulo sulle Alpi Liguri ed estrema Val d’Aveto, senza conseguenze. Venti tra deboli e moderati da sud, mare generalmente mosso.
Temperature in aumento, sia le minime che le massime.

Previsioni lunedì 18 maggio

Instabile con rischio di qualche rovescio nel pomeriggio più probabile sul settore centro-orientale

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