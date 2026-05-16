Cieli: tra la notte e la prima mattinata residue piogge nelle aree interne del Levante e sullo Spezzino; qualche nevicata nel gruppo Trebbia-Aveto oltre i 1600-1700 metri. Asciutto ed in prevalenza soleggiato a ponente. Nell’arco della mattinata estensione del miglioramento a tutta la regione con cielo sereno e limpido. Resterà un po’ di nuvolosità nel pomeriggio sul medio levante e sull’Imperiese, in attenuazione in serata.