Genova. Alta pressione in rinforzo sull’Italia e sul Mediterraneo. Fine settimana del Primo Maggio in compagnia del sole su quasi tutta la Liguria.
Cielo e Fenomeni
Al mattino un po’ di nuvolosità bassa sui versanti padani occidentali in attenuazione nell’arco della mattinata, cielo sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube in transito da nord a sud a levante e sull’Imperiese; generalmente sereno ovunque in serata.
Venti
Moderati da nord al mattino, specie sul settore centro-occidentale della costa; vento in generale indebolimento nell’arco della giornata fino a debole in serata su tutta la regione,
Mari
Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.
Temperature
Minime in calo nelle aree interne, stazionarie in costa; massime in generale aumento specie lungo le coste per compressione.
- Costa: min: +15°C/+18°C – max: +22°C/+26°C.
- Interno: min: +3°C/+10°C – max: +18°C/+23°C.
Previsioni meteo sabato 2 maggio
Cielo sereno ovunque al mattino. Velature in arrivo da ovest nel pomeriggio, con il sole che potrebbe vedersi come un vetro smerigliato al tramonto.
Venti
Deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Minime in aumento nelle aree interne, massime in calo lungo le coste, in lieve aumento nelle zone interne.