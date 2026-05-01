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Meteo Liguria, Primo Maggio tra sole e temperature oltre i 25 gradi previsioni

Le previsioni meteo per la Liguria della giornata di oggi

Generico aprile 2026

Genova. Alta pressione in rinforzo sull’Italia e sul Mediterraneo. Fine settimana del Primo Maggio in compagnia del sole su quasi tutta la Liguria.

Cielo e Fenomeni

Al mattino un po’ di nuvolosità bassa sui versanti padani occidentali in attenuazione nell’arco della mattinata, cielo sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube in transito da nord a sud a levante e sull’Imperiese; generalmente sereno ovunque in serata.

Venti

Moderati da nord al mattino, specie sul settore centro-occidentale della costa; vento in generale indebolimento nell’arco della giornata fino a debole in serata su tutta la regione,

Mari

Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature

Minime in calo nelle aree interne, stazionarie in costa; massime in generale aumento specie lungo le coste per compressione.

  • Costa: min: +15°C/+18°C – max: +22°C/+26°C.
  • Interno: min: +3°C/+10°C – max: +18°C/+23°C.

Previsioni meteo sabato 2 maggio

Cielo sereno ovunque al mattino. Velature in arrivo da ovest nel pomeriggio, con il sole che potrebbe vedersi come un vetro smerigliato al tramonto.

Venti

Deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Minime in aumento nelle aree interne, massime in calo lungo le coste, in lieve aumento nelle zone interne.

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