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Previsioni

Meteo Liguria, migliora da metà giornata. Attenzione ai venti forti di Scirocco e poi Libeccio previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni 6 maggio

Liguria. Il sistema perturbato che ha interessato la Liguria ha portato nuove precipitazioni già da stanotte. Il miglioramento è previsto a partire dalla giornata di giovedì nelle previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Ancora temporali di moderata intensità in prima mattinata più probabili sul settore centro-orientale. Precipitazioni in graduale esaurimento dalla seconda metà della mattinata e prime schiarite sull’estremo Ponente. Nel pomeriggio le schiarite si estenderanno anche sul resto della regione, anche sul settore centro-orientale non mancheranno ancora parziali annuvolamenti.

Attenzione ai venti: al mattino forti di Scirocco sulle coste del Centro-Levante localmente superiori ai 50-60 Km/h. Rotazione a Libeccio a partire dalle ore centrali da sud-ovest con rinforzi pomeridiani tra savonese e imperiese. Marino forte sui contrafforti appenninici del settore centro-occidentale.

Mare generalmente mosso con onda da Sud/Sud-Est, in aumento a molto mosso in serata per onda da Sud-Sud Ovest.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra +11 e +15°C, massime tra +16 e +20°C. Nell’interno minime tra +6 e +10°C, massime tra +12 e +17°C.

Previsioni Liguria giovedì 6 maggio

Giornata prevalentemente stabile con cieli parzialmente nuvolosi sul settore centrale, mentre saranno sereni o poco nuvolosi alle due estremità. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso con moto ondoso in graduale calo. Temperature in generale aumento.

Previsioni venerdì 7 maggio

Cieli velati o parzialmente nuvolosi. Temperature in lieve aumento, specie in costa. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso.

 

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