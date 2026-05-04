Liguria. Dopo un lungo periodo dominato da stabilità e rimonte anticicloniche ci approssimiamo a un intenso e strutturato peggioramento delle condizioni meteo, il quale interesserà la Liguria a più riprese per quasi tutta la settimana. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 4 maggio

Nuvolosità in aumento nel corso della nottata su tutta la Liguria. Prime deboli precipitazioni andranno ad interessare i settori di Ponente in mattinata e nel primo pomeriggio, mentre sui restanti settori i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti per mezzo di nuvolosità media stratificata con scarse probabilità di precipitazione.

Tra tardo pomeriggio e serata precipitazioni deboli o al più moderate andranno a estendersi ai versanti marittimi del Medio-Levante e continueranno ad interessare il Ponente, mentre faranno fatica ad ingranare sul centro della regione, almeno fino alle ultime ore della giornata. Intensificazione notturna delle precipitazioni sulle coste del Centro-Ponente.

Venti moderati di Scirocco su tutti i settori costieri e sulle creste Appenniniche fino a sera. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata a Ponente. Deboli dai quadranti meridionali nelle aree dell’entroterra. Mari mossi sotto costa, localmente molto mossi sul Golfo.

Temperature in generale diminuzione, saranno comprese sulla costa tra 11 e 21 gradi, nell’interno tra 4 e 18.

Il meteo per domani, martedì 5 maggio

Sviluppo di rovesci, talvolta intensi e a sfondo temporalesco in nottata tra Genovese e Savonese, in decentramento mattutino verso Levante. Piogge deboli o moderate sui restanti settori, alternate a più o meno lunghe pause asciutte (più prolungate a Ponente). Possibile pausa asciutta in serata, in attesa di un nuovo passaggio in nottata.

Meteo mercoledì 6 maggio

Fenomeni intensi, anche a sfondo temporalesco, lasceranno spazio nel corso della giornata ad ampie schiarite, specie sulla Riviera di Ponente. Temperature su valori stabili. Ventilazione di Libeccio a Levante e di Tramontana sul Centro-Ponente costiero. Poco mossi a Ponente e mossi sui settori di Centro-Levante.