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Limet

Meteo, anticiclone in arrivo: aumentano le temperature previsioni

Le previsioni meteo in Liguria per la giornata di oggi, 20 maggio, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo liguria 20 maggio

Liguria. Un forte promontorio anticiclonico sta per prendere possesso del Mediterraneo occidentale. Pertanto nei prossimi giorni Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede in Liguria temperature in aumento e giornate prevalentemente soleggiate.

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale, maggiori schiarite a Ponente. La nuvolosità andrà comunque via via dissolvendosi già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno lungo la fascia costiera, qualche annuvolamento invece sarà presente nei settori interni e appenninici.

Venti deboli e variabili. Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +10 e +14° C, nell’interno tra +4 e +8°C, in aumento le massime sulla costa tra +20 e +24°C, nell’interno tra +17 e +23°C.

Previsioni meteo Liguria 21 maggio

Cielo sereno o al più velato su tutta la regione (seguire i prossimi aggiornamenti). Venti deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature in aumento.

Previsioni 22 maggio

Cieli sereni o al più velati. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o quasi calmo.

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