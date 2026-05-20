Liguria. Un forte promontorio anticiclonico sta per prendere possesso del Mediterraneo occidentale. Pertanto nei prossimi giorni Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede in Liguria temperature in aumento e giornate prevalentemente soleggiate.

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale, maggiori schiarite a Ponente. La nuvolosità andrà comunque via via dissolvendosi già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno lungo la fascia costiera, qualche annuvolamento invece sarà presente nei settori interni e appenninici.

Venti deboli e variabili. Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +10 e +14° C, nell’interno tra +4 e +8°C, in aumento le massime sulla costa tra +20 e +24°C, nell’interno tra +17 e +23°C.

Previsioni meteo Liguria 21 maggio

Cielo sereno o al più velato su tutta la regione (seguire i prossimi aggiornamenti). Venti deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature in aumento.

Previsioni 22 maggio

Cieli sereni o al più velati. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o quasi calmo.