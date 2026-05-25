Liguria. Condizioni di stabilità e temperature localmente record per il mese di maggio in tutta l’Europa occidentale a causa dell’alta pressione. Ne risente anche il meteo in Liguria. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria oggi lunedì 25 maggio

Limet avverte innanzitutto per il caldo intenso e invita a evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata. La mattinata sarà stabile con cieli sereni o localmente velati su tutto il territorio regionale. Cumuli pomeridiani sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette Avetane, con possibili rovesci localizzati su quest’ultime. Tassi di umidità diffusamente inferiori al 30% sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione.

Venti, sulla costa a regime di brezza dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e prima serata. Deboli variabili nelle aree dell’entroterra. Locali fenomeni di compressione nelle vallate cittadine, ostacoleranno la diminuzione delle temperature legata all’ingresso delle brezze di mare, quest’ultime più impostate sulle Riviere. Mari generalmente calmi sotto costa e quasi calmi al largo.

Temperature in aumento: notti tropicali in costa e valori massimi localmente record per il mese di maggio (Spezzino-vallate cittadine del Savonese e del Genovese). In genere le temperature saranno comprese sulla costa tra 19 e 33 gradi, nell’interno tra 12 e 32.

Il meteo per martedì 26 maggio

Altra giornata stabile e soleggiata con locali fenomeni di instabilità pomeridiana relegati alle aree del profondo entroterra. Qualche velatura a Ponente e su versanti padani in transito serale.

Venti deboli da nord al mattino e in tarda serata, brezze dominanti lungo le coste nelle ore pomeridiane. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie in costa con valori minimi diffusamente superiori ai 20°C e massime tipicamente estive. Ulteriore step verso l’alto sui versanti padani con massime vicine ai +33/+34°C

Meteo per mercoledì 27 maggio

Soleggiato e stabile con possibili fenomeni di instabilità pomeridiana nelle aree interne e velature in transito nella seconda parte di giornata. Temperature: in leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi (seppur con minime sempre superiori ai +20°C) e in ulteriore aumento sui versanti padani. Venti deboli variabili. Mari quasi calmi.