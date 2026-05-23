Liguria. Alta pressione in rinforzo sull’Italia con condizioni di caldo anomalo anche sulla Liguria. La giornata più calda in sede ligure sarà domenica 24 maggio. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo Liguria per oggi, sabato 23 maggio

Attenzione per caldo intenso nelle vallate retrostanti la fascia costiera, con valori occasionalmente oltre i 30 gradi. Soleggiato e stabile per l’intera giornata. Da segnalare un breve temporale nel pomeriggio nel gruppo Saccarello-Frontè (Alpi Liguri, imperiese) e modesti annuvolamenti cumuliformi in transito da monte verso mare tra Genovese e Tigullio, in dissolvimento prima del tramonto.

Venti deboli da nord nelle aree interne, brezze dominanti lungo la costa. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in aumento, saranno comprese sulla costa tra 17 e 28 gradi, nell’interno tra 10 e 32.

Il meteo per domani, domenica 24 maggio

Soleggiato e stabile. Passaggio di nubi cumuliformi da monte verso mare tra Genovese e Tigullio nel pomeriggio senza conseguenze; sempre nel pomeriggio, possibile un temporale di calore nel gruppo Saccarello-Frontè, in attenuazione in serata. Soleggiato senza nubi evidenti altrove.

Venti da moderati a deboli da nord, calmi in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento specie lungo le coste per fenomeni di compressione, stazionarie nelle aree interne.

Il meteo per lunedì 25 maggio in Liguria

Soleggiato e stabile parte nubi pomeridiane tra Genovese e Tigullio e sulle Alpi Liguri senza fenomeni. Temperature in calo sulle coste, in aumento ulteriore nelle aree interne.