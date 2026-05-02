Liguria. Il meteo in Liguria nel weekend del primo maggio continua a essere influenzato dall’alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo. Sole, dunque, a parte qualche velatura in transito soprattutto domani, domenica. ma lunedi torna la pioggia. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria oggi, sabato 2 maggio

Tempo stabile su tutta la regione. Dalla tarda mattinata arrivo di velature da ponente, in estensione a tutta la Liguria tra il pomeriggio e la serata.

Venti deboli in prevalenza da sud. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature comprese sulla costa tra 13 e 21 gradi, nell’interno tra 4 e 25.

Il meteo per domani, domenica 3 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso per nuvolosità in prevalenza medio-alta in arrivo da ovest. Il sole sarà visibile come dietro un vetro smerigliato. Assenza di pioggia.

Venti deboli da sud-est, temporaneamente moderati nel pomeriggio nelle aree interne. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in contenuto calo.

Il meteo per lunedì 4 maggio

Probabile cambiamento del tempo con piogge in arrivo da ovest nel corso della giornata, temperature in calo.