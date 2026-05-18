Liguria. Un ultimo impulso instabile andrà a interessare il Nord-Ovest Italiano nella giornata di oggi, dopodiché, a partire dalla giornata di martedì, si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato, dominato dall’alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 18 maggio

Mattinata con cielo parzialmente nuvoloso nelle aree interne e molto nuvoloso sulla costa, in assenza di precipitazioni associate e con maggiori aperture sugli estremi della regione. Nel corso delle prime ore pomeridiane andranno a svilupparsi nuclei precipitativi sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione successiva alla Val Bormida ed entro sera ai versanti marittimi dell’Imperiese orientale e del Savonese Occidentale, accompagnati da colpi di tuono. Più asciutto sui restanti settori con nuvolosità stratificata fino alla tarda serata, quando saranno possibili brevi rovesci sul Genovese Occidentale (specie nell’entroterra) e il possibile sviluppo entro la mezzanotte di un temporale sul Medio Levante.

Venti deboli o moderati da Est/Sud-Est sotto costa sul settore Centro-Orientale e da Sud/Sud-Ovest a Ponente. Possibili rinforzi mattutini sul golfo e pomeridiani al largo delle coste imperiesi. Mari mossi a Levante e sui bacini occidentali. Poco mossi sotto costa tra Genova e Capo Noli.

Temperature generalmente stazionarie con valori leggermente sotto la media del periodo nelle aree interne e temperature gradevoli in costa. Leggera diminuzione nei valori massimi. Saranno comprese sulla costa tra 10 e 21 gradi, nell’interno tra 0 e 18.

Le previsioni per martedì 19 maggio

Cieli velati su tutti i settori in mattinata in assenza di fenomeni. Nubi basse faranno tuttavia la loro comparsa in mattina sui versanti marittimi del settore centrale e più sporadicamente sugli spartiacque appenninici nella seconda parte di giornata, ove saranno possibili veloci rovesci, in esaurimento serale.

Venti deboli dai quadranti meridionali con rinforzi moderati sulle coste spezzine. Rotazione serale ai quadranti settentrionali a partire dal settore centrale. Mari mossi a Levante e sui bacini Occidentali. Poco mossi sotto costa tra Genova e Capo Noli. Locali rinforzi in prima mattinata davanti alle coste Spezzine. Temperature in leggero aumento, specie nei valori massimi.

Il meteo per mercoledì 20 maggio

Ritornano cieli sereni sulla Liguria, con qualche fenomeno localizzato di instabilità pomeridiana relegato alle vette delle Alpi Liguri/Marittime e della Val d’Aveto. Qualche nube a Ponente. Temperature in aumento. Venti deboli variabili. Mare in scaduta a poco mosso entro il pomeriggio.