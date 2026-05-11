Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore si mantiene all’insegna dell’instabilità come su gran parte del bacino del Mediterraneo, ma sulla nostra regione oggi sono attese le ultime precipitazioni anticipando un tempo, da domani, ben più stabile e soleggiato. Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria oggi lunedì 11 maggio

Ancora possibili rovesci a sfondo temporalesco tra Genovese e Spezzino, in spostamento alle aree interne di Levante nel corso della mattinata. Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente, con ampie schiarite nel corso del pomeriggio e basse probabilità di precipitazione in mattinata. In serata nuovo aumento della copertura nuvolosa sul Centro Levante.

Venti, fino a sera moderati o forti di Libeccio sui settori costieri e sulle dorsali Appenniniche con rinforzi di burrasca nelle ore pomeridiane sul Golfo. Rotazione serale ai quadranti settentrionali a partire dal Savonese. Mari molto mossi o agitati con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 12 e 25 gradi, nell’interno tra 6 e 21.

Il meteo di domani, martedì 12 maggio

Giornata stabile e soleggiata sulla Liguria con qualche nube in comparsa pomeridiana sull’estremo Ponente e sulle coste Spezzine, in assenza di fenomeni associati.

Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata sul settore centrale; deboli variabili altrove. Rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari generalmente mossi o molto mossi con onda lunga di Libeccio. Temperature in aumento, specie nei valori massimi in costa.

Meteo per mercoledì 13 maggio a Genova e in Liguria

Aumento della nuvolosità a partire dai versanti padani. Cieli molto nuvolosi sui restanti settori per mezzo di nuvolosità medio-alta. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi sulle coste di Ponente e mossi sui restanti settori.