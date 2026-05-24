Genova. L’anticiclone africano si abbatte con tutta la sua forza sulla Liguria tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, due giornate in cui le temperature supereranno i 30 gradi.

Il Centro Meteo Limet prevede tempo soleggiato domenica mattina e un breve temporalee da calore nel pomeriggio sulle Alpi Liguri, in attenuazione prima del tramonto. Sempre nel pomeriggio nubi cumuliformi da monte verso mare interesseranno il Genovese orientale ed il Tigullio occidentale (basso rischio di un rovescio o breve temporale di calore – 30%). In serata sereno ovunque.

I venti sono moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, debole altrove. Nel pomeriggio brezze dominanti sotto costa, vento da nord debole nelle aree interne, vento calmo in serata su tutti i settori. Mari calmi sotto costa, poco mossi al largo, temperature in aumento: minime “tropicali” lungo le coste.

Costa: min: +19°C/+22°C – max: +27°C/+32°C.

Interno: min: +12°C/+17°C – max: +26°C/+31°C

Previsioni meteo lunedì 25 maggio

Tempo soleggiato e stabile. Passaggio di nubi cumuliformi da monte verso mare tra Genovese orientale e Tigullio nel pomeriggio senza conseguenze; sempre nel pomeriggio, possibili addensamenti cumuliformi nel gruppo Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri, ma con basso rischio di temporali. Soleggiato o velato altrove fino a sera.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti lungo le coste, mare quasi calmo, temperature in ulteriore aumento nelle vallate interne, valori stazionari o in contenuto calo lungo le coste.

Meteo martedì 26 maggio

Soleggiato e stabile parte nubi pomeridiane sulle testate di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri senza conseguenze. Lieve calo termico e temperature maggiormente sopportabili.