Genova. L’Europa centro-meridionale è ancora sotto l’opprimente effetto del promontorio anticiclonico che porta temperature anche oltre 10 gradi sopra la media del periodo e zero termico oltre i 4.000 metri di quota. Anche la Liguria fa i conti con il caldo torrido fuori stagione e resta in vigore l’avviso per caldo intenso. Ecco le previsioni meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo giovedì 28 maggio

Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione, tuttavia con possibili sparute velature in discesa da NW nelle prime ore del mattino. Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità nell’interno, con sviluppo di rovesci a carattere temporalesco su Bormida occidentale, Alpi Liguri e nell’Avetano, con sconfinamenti anche sui territori a SE adiacenti a queste zone. Nel tardo pomeriggio, la parte sommitale di tali temporali coprirà i cieli di buona parte della regione, ma senza fenomeni se non nelle zone indicate. Venti deboli a regime di brezza, temperature generalmente stazionarie: Costa: min: +19°C/+23°C – max: +23°C/+29°C.

Interno: min: +12°C/+20°C – max: +24°C/+31°C Previsioni meteo venerdì 29 maggio Ancora caldo intenso, a Genova bollino arancione. Cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata, aumento delle nubi a partire dalle ore centrali, con precipitazioni a carattere di rovescio nel pomeriggio su Alpi Liguri ed Avetano.