Genova. L’anticiclone picchia duro su tutta l’Europa, e quella di martedì sarà una giornata con temperature record. Una situazione che andrà avanti almeno sino a mercoledì, prima di una breve intrusione di aria fresca e instabilità. Le previsioni meteo Limet.

Meteo martedì 26 maggio

Mattinata soleggiata con cieli sereni su tutti i settori ed assenza di nuvolosità. Nel corso delle ore centrali sviluppo di attività cumuliforme sul comparto Alpino e sulle vette Avetane con possibili rovesci nelle ore pomeridiane sulle ultime citate.

Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla Riviera di Levante, in diradamento entro sera. Tassi di umidità diffusamente inferiori al 30% sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione, specie a Ponente.

Venti in costa a regime di brezza dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e prima serata. Deboli variabili nelle aree dell’entroterra.

Locali fenomeni di compressione sulle vallate cittadine in mattinata e nel corso delle ore centrali e pomeridiane sulla Riviera di Ponente, ostacoleranno la diminuzione delle temperature legata all’ingresso delle brezze di mare.

Notti tropicali in costa e valori massimi localmente record per il mese di Maggio (Spezzino-vallate cittadine del Savonese e vallate del Ponente)

Costa: min: +19°C/+24°C – max: +27°C/+33°C.

Interno: min: +12°C/+19°C – max: +26°C/+32°C.

Previsioni meteo mercoledì 27 maggio

Ancora caldo intenso. Cieli sereni o al più poco nuvolosi in costa per l’intero periodo. Instabilità pomeridiana crescente nelle aree interne con fenomeni pomeridiani a sfondo temporalesco tra Trebbia e Aveto; Qualche rovescio possibile anche sulle Alpi Liguri.

Nuvolosità stratificata, derivante dai temporali Appenninici, in sconfinamento sulle coste di Levante tra tardo pomeriggio e serata. Venti

deboli da nord al mattino; Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali con la brezza che andrà a sfondare fin oltre Appennino nel corso del pomeriggio. Mari quasi calmi o calmi in mattinata. In graduale crescita nel corso delle ore pomeridiane a partire dai bacini Occidentali.

Temperature minime stazionarie su tutti i settori con notti tropicali. In diminuzione nei valori massimi in costa. Massime stazionarie su valori diffusamente superiori ai +30°C sui versanti padani e nelle aree del profondo entroterra non interessate dalle brezze.

Previsioni meteo giovedì 27 maggio

Nuvolosità in aumento su tutti i settori con possibili temporali pomeridiani nelle aree interne di Levante, in sconfinamento sulle coste del Tigullio e dello Spezzino.

Più asciutto sul Centro-Ponente con possibili rovesci relegati alle vette Appenniniche e Alpine.

Temperature in leggera diminuzione nei valori massimi(seppur con minime sempre superiori ai +19/20°C).

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi in costa e localmente mossi al largo.