Liguria. Un altro impulso dall’Europa centrale porterà nuovamente condizioni di instabilità almeno per i prossimi 3 giorni anche sulla Liguria, come anticipano le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Attenzione al vento e alle raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del genovese e sulle creste appenniniche esposte e da est sullo spezzino.

Al mattino cielo in gran parte poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, mentre sullo spezzino non è esclusa la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco.

A partire dalle ore centrali aumento dell’instabilità sulle vette appenniniche, con temporali anche se di breve durata che saranno possibili tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto e sulle Alpi Liguri. Sotto costa avremo invece cieli sereni o al più velati.

Venti in mattinata moderati o forti sul settore centrale dai quadranti settentrionali e da est sullo spezzino; moderati di Libeccio al pomeriggio.

Mare molto mosso al mattino, in calo a mosso nel pomeriggio.

Temperature minime in aumento sulla costa tra +14 e +18°C, nell’interno tra +7 e +13°C e massime in leggero calo sulla costa tra +18 e +23°C, nell’interno tra +15 e +21°C.

Previsioni meteo Liguria 14 maggio

Avvisi: Libeccio in rapido rinforzo a partire dalle ore centrali con raffiche fino a 80-90 km/h e mareggiata dal pomeriggio soprattutto a Levante.

Cielo e Fenomeni

Nuvolosità in aumento dal mattino sul settore centrale con possibili deboli rovesci mentre altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ancora ampie schiarite a Ponente, mentre sul centro-levante cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili rovesci. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti in mattinata moderati in rotazione ciclonica. Nel pomeriggio Libeccio in netto rinforzo con raffiche fino a 80-90 km/h al largo.

Mare mosso o molto mosso al mattino, in aumento ad agitato con onde fino a 4m dal pomeriggio.

Temperature stazionarie.

Previsioni 15 maggio

Avvisi: mareggiata di Libeccio sui bacini di Levante in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Cielo e Fenomeni

Condizioni di variabilità sul Centro-Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con qualche schiarita in più su Imperiese. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti forti da Sud-Ovest. Mareggiata di Libeccio con moto ondoso in graduale calo. Seguire i prossimi aggiornamenti