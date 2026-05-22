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Ottimo

Meteo, giornata serena con temperature quasi estive. Fine settimana stabile e soleggiato previsioni

Nei prossimi giorni un robusto promontorio di matrice subtropicale si rinforzerà ulteriormente sul bacino del Mediterraneo; pertanto, anche sulla nostra regione sono attese condizioni stabili, soleggiate e con temperature in deciso aumento.

Generico maggio 2026

Genova. Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato su tutta la regione. Da segnalare solamente qualche nube cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza precipitazioni associate.

Situazione: nei prossimi giorni un robusto promontorio di matrice subtropicale si rinforzerà ulteriormente sul bacino del Mediterraneo; pertanto, anche sulla nostra regione sono attese condizioni stabili, soleggiate e con temperature in deciso aumento.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mosso nella prima parte del giorno, poi in prevalenza calmo o quasi calmo.

Temperature: in lieve aumento.
Costa: min: +14°C/+20°C – max: +22°C/+27°C.
Interno: min: +7°C/+14°C – max: +24°C/+29°C.

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