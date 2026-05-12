Genova. Cieli sereni o poco nuvolosi sul settore centrale per l’intero periodo con tassi di umidità in calo, localmente inferiori al 30% in costa. Nuvolosità residua sullo Spezzino, in assenza di fenomeni associati e in graduale diradamento entro pranzo. Nuvolosità in aumento a partire dal tardo pomeriggio sull’estremo Ponente , dapprima per mezzo di nuvolosità alta stratificata e successivamente, in tarda serata, con nuvolosità medio-bassa.
Situazione: Trasla verso i Balcani il sistema depressionario responsabile dell’ultimo peggioramento. La conseguente rotazione delle correnti ai quadranti settentrionali, garantirà sul Nord-Ovest condizioni di stabilità nelle prossime 24h e una momentanea diminuzione dei tassi di umidità.
Venti: In mattinata: moderati o forti sul settore centrale dai quadranti settentrionali; Deboli o al più moderati di Libeccio sugli estremi regionali. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio con locali resistenze della tramontana sulle vallate Genovesi.
Mari; molto mossi o agitati tra nottata e prima mattinata con onda lunga di Libeccio a Levante (6-8 sec.), 3-3.5 MT.
Scaduta pomeridiana a partire Centro-Ponente con mari al più mossi entro sera su tutti i settori.
Temperature; minime in leggera diminuzione sul Centro-Ponente. Massime in generale aumento, sia in costa che nelle aree interne.
Costa: min: +12°C/+17°C – max: +18°C/+24°C.
Interno: min: +4°C/+12°C – max: +12°C/+21°C.