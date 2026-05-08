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Meteo, giornata con qualche nuvola ma stabile. Domenica tornano le piogge previsioni

Un nuovo impulso instabile interesserà più direttamente le regioni centro-meridionali nella giornata di venerdi 8, con qualche effetto anche sulla Liguria. Tempo abbastanza buono sabato e nuovo peggioramento domenica

Generico maggio 2026

Genova. Mattinata contrassegnata da nubi sparse, in prevalenza di tipo medio-alto, più fitte sul settore centro-orientale della regione; schiarite sull’Imperiese e Savonese occidentale da metà mattinata. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in crescita sul settore orientale interno con rischio di qualche rovescio o breve temporale; non si esclude qualche sconfinamento attenuato lungo le coste centro-orientali. Sul resto della Liguria nubi sparse senza precipitazioni a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni in serata.

Situazione: Un nuovo impulso instabile interesserà più direttamente le regioni centro-meridionali nella giornata di venerdi 8, con qualche effetto anche sulla Liguria. Tempo abbastanza buono sabato e nuovo peggioramento domenica.

Venti: Moderati da nord al mattino con qualche rinforzo sul settore centro-occidentale della costa. Attenuazione del vento nel pomeriggio e rotazione a sud-ovest sotto costa prima di sera.

Mari; Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo e sull’estremo imperiese.

Temperature: In aumento lungo le coste, stazionarie nelle aree interne
Costa: min: +13°C/+16°C – max: +19°C/+23°C.
Interno: min: +6°C/+12°C – max: +14°C/+19°C.

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