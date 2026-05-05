Genova. La formazione di un intenso sistema temporalesco tra Savonese e Genovese Occidentale, caratterizzerà la nottata, con piogge talvolta forti anche a carattere di nubifragio. Tra tarda nottata e prima mattinata precipitazioni in decentramento verso Levante con cumulate pluviometriche localmente elevate entro pranzo sul Genovese. Piogge moderate sul resto della regione, in esaurimento mattutino.

Condizioni di variabilità nel corso delle ore pomeridiane con possibili schiarite in costa e precipitazioni residue localizzate nelle aree interne. In serata possibili piogge intermittenti sul Centro-Ponente e sull’estremo Levante costiero; Cieli molto nuvolosi o coperti altrove.

Situazione: Un intenso sistema perturbato di matrice Atlantica è pronto ad interessare la nostra regione a partire dalla nottata con piogge intense e colpi di tuono; Breve pausa Martedì, nella seconda parte di giornata, prima di un nuovo passaggio temporalesco nella giornata di Mercoledì.

Avvisi. Temporali di forte intensità in nottata e prima mattinata sulle coste del settore Centrale.

Cumulate pluviometriche localmente superiori a 80-90 mm entro fine evento sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Orientale. Raffiche di Scirocco localmente superiori ai 40-45 Km/h sulle coste di Levante in tarda nottata e prima mattinata.

Venti: moderati o localmente forti di Scirocco sulle coste del Centro-Levante fino a metà mattinata; Rotazione nelle ore centrali ai quadranti settentrionali. Deboli dai quadranti meridionali in costa tra tardo pomeriggio e serata.

Mari; generalmente mossi con onda da Sud/Sud-Est

Temperature: Stazionarie con momentanee diminuzioni dei valori nelle aree interessate dai fenomeni intensi mattutini.

Costa: min: +10°C/+17°C – max: +14°C/+19°C.

Interno: min: +5°C/+12°C – max: +10°C/+18°C.