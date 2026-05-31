Genova. Un promontorio anticiclonico continua ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale, portando anche in Liguria una chiusura di maggio in prevalenza stabile e soleggiata. Tuttavia, all’inizio della prossima settimana entrerà aria più fredda in quota, determinando condizioni di instabilità sparsa sulle regioni centro-settentrionali. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 31 maggio

Cielo e fenomeni

Per gran parte del giorno, si assisterà al transito di velature in un contesto prevalentemente soleggiato. Tuttavia, in serata è atteso un incremento della nuvolosità di stampo marittimo lungo la costa, specie tra savonese e genovesato. In tale contesto, nelle ore pomeridiane la formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi potrà favorire qualche rovescio o temporale sulle Alpi Liguri.

Venti

A regime di brezza, fatta eccezione per il pomeriggio ove si assisterà ad un temporaneo rinforzo fino a moderati da meridione

Mari

Generalmente poco mosso

Temperature

Minime in lieve aumento, massime in leggero calo. Sulla costa minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Nell’interno minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 20 e 27 gradi

Lunedì 1° giugno

Cielo e fenomeni

Di notte e al mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sul centro-levante, maggiori schiarite, invece, interesseranno il ponente. In tale contesto, non si esclude qualche rovescio o temporale tra Tigullio e Spezzino. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, con rovesci temporaleschi su Alpi Liguri ed Appennino orientale; in prevalenza asciutto con nuvolosità sparsa lungo la fascia costiera. Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Deboli o, al più, moderati di direzione variabile

Mari

Mosso

Temperature

Minime stazionarie, massime in lieve calo

Martedì 2 giugno

Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Successivamente, si assisterà ad un ulteriore incremento della nuvolosità, con rovesci sparsi associati sul settore centro-orientale e sulle Alpi Liguri. Temperature massime in ulteriore calo. Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti