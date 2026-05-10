Genova. Torna la pioggia sulla Liguria nella domenica dedicata alla parata conclusiva dell’adunata degli alpini.

Nella giornata di oggi, domenica 10 maggio, l’arrivo di una nuova perturbazione determina infatti un peggioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un calo delle temperature. Le previsioni meteo di Limet.

Cielo e Fenomeni

Per gran parte della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione. In tale contesto, piogge intermittenti, di debole o moderata intensità, in risalita dal Mar Ligure interesseranno buona parte del territorio regionale; nelle ore pomeridiane, è attesa la concentrazione delle piogge sui versanti padani. Successivamente, tra il tardo pomeriggio e la serata, si assisterà a un generale esaurimento dei fenomeni; a tali condizioni, saranno associate locali schiarite, in particolar modo sulla costa.

Venti

Al mattino e nel primo pomeriggio deboli o moderati dai quadranti orientali; in tale contesto, non si escludono rinforzi fino a forti sull’imperiese. Successivamente, nel corso del pomeriggio, la ventilazione tenderà a divenire a regime variabile, con debole o, al più, moderata intensità.

Mari

Mosso, specie a ponente.

Temperature

Minime in aumento, specie sui fondovalle interni, massime in diminuzione.

Costa: min: +12°C/+17°C – max: +17°C/+20°C

Interno: min: +6°C/+11°C – max: +9°C/+16°C

Previsioni meteo lunedì 11 maggio

Cielo e Fenomeni: per gran parte del giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro-levante, poco o parzialmente nuvoloso a ponente. In tale contesto, delle piogge, anche a carattere di rovescio o temporale in mattinata, interesseranno le zone interne di genovesato orientale e spezzino. Tuttavia, tra il tardo pomeriggio e la serata è atteso un esaurimento delle precipitazioni, con schiarite in avanzamento da ponente verso levante.

Venti: moderati o forti da Sud-Ovest, saranno possibili raffiche fino a burrasca sul Ligure e sulle vette.

Mari: molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante nella seconda parte del giorno.

Temperature: minime stazionarie. Massime in aumento a ponente, stabili altrove.