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Mobilitazione

Il Mei verso la riduzione degli orari di apertura: presidio di protesta sotto Tursi

“Apprendiamo che il Comune si appresta a votare una delibera che prevede il passaggio da 6 a 3 giorni di apertura settimanale"

mei museo emigrazione

Genova. I lavoratori dei musei genovesi in presidio oggi sotto palazzo Tursi, in occasione del consiglio comunale, per protestare contro una delibera che punta a ridurre gli orari di apertura del Museo dell’Emigrazione Italiana.

“Apprendiamo che il Comune si appresta a votare una delibera che prevede una drastica riduzione dell’orario di apertura nei mesi estivi, con il passaggio da 6 a 3 giorni di apertura settimanale. Questa scelta avviene senza che vi sia stato alcun confronto con i lavoratori e le lavoratrici, né con il sindacato”,  fanno sapere da Usb – Liguria cooperative sociali.

“Venerdì abbiamo inviato come Unione Sindacale di Base una richiesta urgente all’assessore Montanari per avere garanzie su occupazione e salari – prosegue il sindacato – Fino ad adesso abbiamo ricevuto solo silenzio. Siamo stanchi di essere soggetti alla l. 146/90 ed essere obbligati a rispettare le procedure di sciopero per i servizi essenziali, quando poi le amministrazioni aprono e chiudono a proprio piacimento i siti”.

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