  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Proposta

Museo dell’Emigrazione, ipotesi biglietto integrato con il MuMa per salvare le aperture

Il museo resterà aperto da martedì a sabato grazie allo sforzo del cda, ma il Comune sta studiando una soluzione più definitiva

mei commenda

Genova. Il Comune sta pensando a un biglietto integrato tra le strutture coordinate dal MuMa, compreso il Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana, per risolvere le criticità che la struttura ha attraversato negli ultimi tempi.

In mattinata si è svolto il consiglio di amministrazione straordinario della Fondazione Mei, convocato dal presidente Paolo Masini “per affrontare le criticità determinate dai tagli dell’amministrazione comunale che, per il secondo anno consecutivo, incidono sull’operatività del Mei”. Si tratta della controversa delibera, approvata questa settimana dal Consiglio comunale, che riguarda anche la Lanterna e che prevede di ridurre l’apertura del Mei.

Il cda ha deliberato di farsi carico direttamente dell’onere economico necessario a garantire l’apertura del museo per due giorni aggiuntivi a settimana nel periodo compreso tra giugno e il 30 settembre 2026. A fine estate però il problema tornerà a presentarsi, e il Comune sta lavorando a una soluzione più definitiva.

“Siamo profondamente grati al presidente Masini e a tutto il CdA del Mei per l’impegno costante al fianco del Comune per la gestione del Museo delle Migrazioni Italiane, un museo nazionale che è un orgoglio per il nostro territorio – ha detto l’assessore comunale alla cultura, Giacomo Montanari – Negli ultimi due anni, la transizione gestionale verso l’istituzione dei Musei del Mare ha comportato complessità economiche non indifferenti, ma l’impegno mio e dell’intera amministrazione è massimo affinché queste criticità non si ripetano”.

Da qui l’idea di un biglietti integrato esempio a un biglietto integrato, come già accaduto per il polo di Nervi: “Sarà il nostro obiettivo centrale nei prossimi mesi. Nel frattempo, esprimo grande soddisfazione per il dialogo con la Fondazione Mei, che ha permesso di accogliere le legittime richieste dei lavoratori, garantendo al museo un orario d’apertura più ampio e la salvaguardia degli impegni occupazionali”.

Più informazioni
leggi anche
mei museo emigrazione
Decisione
Il Mei rimarrà aperto dal martedì al sabato, il Cda: “Ci facciamo carico noi dell’onere economico”
Genova Museo Nazionale Emigrazione Italiana
Sacrificio
Apertura dimezzata per Mei e Lanterna, il Comune approva la delibera: incontro con i sindacati
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.