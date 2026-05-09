Matthew Modine protagonista della quarta giornata del Riviera International Film Festival

La quarta giornata del Riviera International Film Festival, a Sestri Levante, ha avuto due mattatori indiscussi in Matthew Modine e Claudio Amendola protagonisti, rispettivamente, di una masterclass e di un talk calorosissimi in un convento dell’Annunziata completamente sold out.

Modine, inoltre, ha tenuto a battesimo la seconda edizione della retrospettiva Bertolucci (R)evolution presentando, insieme alla presidente della Fondazione Bertolucci Valentina Ricciardelli e al giornalista Mattia Carzaniga, la proiezione de L’ultimo imperatore e, sempre all’Ariston, l’attore statunitense ha premiato i cortometraggi realizzati dagli studenti delle classi primarie e secondarie dell’IC Sestri Levante e dell’IC Rivarolo Genova nell’ambito di Riff Educational.

Altrettanto caldi e partecipati, al Duferco Lounge, sono stati gli incontri con Barbara Alberti, Antonia Liskova e Caterina Murino. Particolarmente sentito anche il tributo leggendaria etologa britannica Jane Godall, considerata la massima esperta mondiale di scimpanzé, riservatole da Andrea Crosta, Daniela De Donno, Wolfgang Knopfler, Richard Ladkani e Anita Ladkani.

Domani, sabato 9 maggio, sarà il grande giorno di Stephen Frears, atteso all’Annunziata per una masterclass imperdibile al pari di Giovanni Veronesi. Al Duferco Lounge, invece, la scena sarà tutta per tre attrici tra loro molto diverse ma ciascuna con la propria storia da condividere: Laura Morante, una delle più grandi interpreti del cinema italiano ed europeo, Maria Grazia Cucinotta, volto simbolo di un’eleganza senza tempo, e Cristiana dell’Anna con i suoi molteplici progetti tra Italia ed estero.

Completano l’agenda di domani un panel sulla trasposizione cinematografica del romanzo di Donatella Di Pietrantonio L’Arminuta, con il regista Giuseppe Bonito e la casting director Stefania Rodà, e la finale della nuova edizione del Riff Pitch Lab, il laboratorio con cui ogni anno il Festival promuove lo sviluppo di documentari di registi under 35 residenti nell’Unione europea, affiancando loro quattro master tutor scelti tra professionisti del cinema di livello mondiale. Da segnalare, nuovamente all’Annunziata, anche il tradizionale incontro con i registi e i protagonisti in concorso.

Ulteriori informazioni e programma completo del Riff 2026 sono disponibili sul sito ufficiale www.rivierafilm.org.