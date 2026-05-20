Lutto nel mondo antagonista genovese: è morto Matteo Jade, fondatore dello Zapata ed educatore

Genova. Lutto nel mondo dell’antagonismo genovese. Uno degli storici fondatori del centro sociale Zapata, Matteo Jade, è deceduto improvvisamente la scorsa notte all’età di 56 anni. Noto per il suo attivismo politico e per il suo lavoro nel settore delle cooperative sociali, è stato per almeno tre decadi punto di riferimento all’interno dei movimenti di sinistra a Genova e in Liguria nel corso degli ultimi tre decenni.

Il suo attivismo politico si è legato in particolar modo alle mobilitazioni in occasione del G8 di Genova del 2001. Jade, fu uno dei portavoce delle “tute bianche” durante il corteo di via Tolemaide, una manifestazione che come è noto è stata segnata dalla repressione delle forze dell’ordine, terminata poi con l’omicidio di Carlo Giuliani in piazza Alimonda.

Negli anni successivi Jade ha proseguito la sua attività politica, sempre in prima fila nella rivendicazioni dal basso della sinistra antagonista genovese, la “città di sotto”, e nel sociale. Negli ultimi anni lavorava per la cooperativa sociale La Comunità che in queste ore ha pubblicato il suo cordoglio sui social: “Socio storico della cooperativa, ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento umano e professionale, contribuendo con passione, impegno e visione all’apertura del Centro di Aggregazione Link nel Levante genovese. Negli ultimi anni ricopriva il ruolo di coordinatore del CSE San Giovanni in Bassa Val Bisagno, continuando a dedicarsi con grande attenzione alle persone, ai colleghi e ai progetti della comunità. La sua presenza, la sua sensibilità e il suo impegno lasceranno un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco“.

“Alla famiglia, alla compagna e socia Simona Pittaluga e a tutti i suoi cari va il nostro più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze da parte di tutta la cooperativa – continua il post – Per chi desiderasse contribuire a sostenere le spese in questo momento così difficile, è possibile effettuare un contributo al seguente IBAN: IT52Y0538701408000047050764”.

I funerali e l’ultimo saluto a Matteo Jade si terranno venerdì mattina, con orari e luogo delle esequie in fase di definizione